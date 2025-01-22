Патрушев призвал отраслевые союзы АПК предупреждать подорожание еды

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил о необходимости принятия заблаговременных мер во избежание резкого подорожания продуктов питания. По его словам, усилия в этом направлении должны совместно предпринимать отраслевые объединения агропромышленного комплекса и министерство сельского хозяйства.

Выступая на XVI съезде Союза производителей молока, вице-премьер поставил им в вину отсутствие таких решений при росте цен на сливочное масло в 2024 году. При этом, по его словам, данный продукт дорожал с июня в розничной торговле «на совершенно непонятных основаниях».