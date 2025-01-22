Патрушев призвал отраслевые союзы АПК предупреждать подорожание еды

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заявил о необходимости принятия заблаговременных мер во избежание резкого подорожания продуктов питания. По его словам, усилия в этом направлении должны совместно предпринимать отраслевые объединения агропромышленного комплекса и министерство сельского хозяйства.

Выступая на XVI съезде Союза производителей молока, вице-премьер поставил им в вину отсутствие таких решений при росте цен на сливочное масло в 2024 году. При этом, по его словам, данный продукт дорожал с июня в розничной торговле «на совершенно непонятных основаниях».

В России в 2024 году самым подорожавшим продуктом стал картофель

Патрушев также подчеркнул, что производство продуктов питания - социально ответственный вид предпринимательства. Это, по его словам, предполагает невозможность «задирания» цен и попыток получить максимальную прибыль в моменте.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в связи с этим вице-премьер обратил внимание, что государство оказывает серьёзную поддержку отрасли. Например, таких льготных процентных ставок нет сейчас практически ни у кого на рынке, заключил Патрушев.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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