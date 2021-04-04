В России создадут единый реестр контроля к 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать Единый реестр видов контроля (надзора). Его создание запланировано в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, поясняет пресс-служба российского правительства.
«В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», — говорится в сообщении.
Данные из единого реестра могут быть использованы в различных информационных системам.
Таким образом, создание единого реестра позволит избегать технических ошибок и нарушений и информировать предпринимателей о периодичности проверок.
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