Счетная палата выявила нарушения с госзакупками на 108,7 млрд рублей

Счетная палата выявила почти 4000 нарушений на 355,5 млрд рублей в 2020 году. Треть из них – нарушения с госзакупками общей суммой 108,7 млрд рублей, сообщается в годовом отчете контрольного ведомства.

На нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджета, приходится 70,6 млрд рублей. Счетная палата сообщает, что обнаружила 343 факта злоупотребления полномочиями органами власти при выполнении своих задач на сумму 14,5 млрд рублей.