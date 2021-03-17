Счетная палата выявила нарушения с госзакупками на 108,7 млрд рублей
Счетная палата выявила почти 4000 нарушений на 355,5 млрд рублей в 2020 году. Треть из них – нарушения с госзакупками общей суммой 108,7 млрд рублей, сообщается в годовом отчете контрольного ведомства.
На нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджета, приходится 70,6 млрд рублей. Счетная палата сообщает, что обнаружила 343 факта злоупотребления полномочиями органами власти при выполнении своих задач на сумму 14,5 млрд рублей.
Также отмечается, что 17 млрд рублей составили нарушения по реализации федеральной адресной инвестиционной программы. 12,8 млрд рублей относятся к нарушениям порядка определения объема и условий предоставления субсидий юрлицам из бюджета.
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