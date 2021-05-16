В России создадут единую платформу управления данными до конца года

Планируется, что на платформе объединят сведения из различных государственных баз: реестра юридических лиц, недвижимости, транспортных средств, а также из пенсионного фонда. Сервис создают, чтобы ускорить обмен информацией между госструктурами и упростить для граждан сбор необходимых документов и выписок.

По данным кабмина, новая платформа обеспечит контроль достоверности и актуальности сведений из других баз данных. Минцифры станет оператором сервиса, сообщает РБК.

Инициативу создать единую базу данных для всех ведомств выдвинул в июне 2019 года Дмитрий Медведев, который возглавлял на тот момент правительство России. Предполагалось, что у пользователей будет различный уровень доступа к информации, в зависимости от потребностей органов власти.

