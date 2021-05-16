В России создадут единую платформу управления данными до конца года

Кабмин России утвердил положение о запуске Единой информационной платформы национальной системы управления данными. Планируется, что она начнет действовать до конца 2021 года, сообщается на сайте российского правительства.

«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Ее основная задача - улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Москва презентовала регионам Единое хранилище данных

Планируется, что на платформе объединят сведения из различных государственных баз: реестра юридических лиц, недвижимости, транспортных средств, а также из пенсионного фонда. Сервис создают, чтобы ускорить обмен информацией между госструктурами и упростить для граждан сбор необходимых документов и выписок.

По данным кабмина, новая платформа обеспечит контроль достоверности и актуальности сведений из других баз данных. Минцифры станет оператором сервиса, сообщает РБК.

Инициативу создать единую базу данных для всех ведомств выдвинул в июне 2019 года Дмитрий Медведев, который возглавлял на тот момент правительство России. Предполагалось, что у пользователей будет различный уровень доступа к информации, в зависимости от потребностей органов власти.

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ФОТО: РИА Новости
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