Москва презентовала регионам Единое хранилище данных
Презентация Единого хранилища данных (ЕХД) прошла на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) для 50 регионов России, сообщили власти Москвы. Эта платформа была создана Аналитическим центром города Москвы и уже зарекомендовала себя как полезный инструмент для управленцев и аналитиков столицы.
ЕХД – уникальная база данных, в которой представлено свыше 10 тысяч показателей из 20 официальных источников. Например, на платформе можно найти информацию о средней заработной плате по категориям работников, объемах внешней торговли, доходах и расходах бюджетов субъектов РФ и многое другое.
«Платформа уже зарекомендовала себя и востребована среди аналитиков во всех сферах городского хозяйства, руководителей разных уровней, представителей пресс-служб. Система также применяется в образовательных и исследовательских целях», - заявил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
В прошлом году была запущена англоязычная версия платформы, благодаря чему для зарубежных экспертов и партнеров упростился доступ к статистическим данным для работы и исследований.
«Использование системы аналитиками в региональных органах власти сократит трудозатраты на поиск статистики, обработку данных, и позволит уделять больше времени их анализу, а также формированию выводов», - отметил заместитель гендиректора Аналитического центра Москвы Илья Залманов.
ЕХД вошло в ТОП-100 лучших идей конкурса форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в прошлом году. Сервис был представлен на конкурсе в направлении «Новая технологическая стратегия».
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