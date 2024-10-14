В России сообщили о DDoS-атаках из-за границы на системы операторов связи

Несколько российских операторов связи и крупный хостинг-провайдер в минувшие выходные подверглись массированным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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Как уточнили в подведомственной Роскомнадзору организации, были зафиксированы атаки на каналы связи и инфраструктуру ряда операторов, а также инфраструктуру хостинг-провайдера.

«Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с», — подчеркнули в центре.

В DDoS-атаках участвовали IP-адреса, зарегистрированные в США, Великобритании, Швеции. Отражать нападения помогала Национальная система противодействия DDoS-атакам, которая обеспечивает дополнительную защиту ресурсов рунета «с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам».

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ФОТО: РИА Новости
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