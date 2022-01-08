В России сократят сроки оформления паспортов

Срок оформления российского паспорта с 1 июля сократят до пяти дней, сообщает пресс-центр МВД.

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Ранее паспорт можно было оформить за 10 дней, подав документы по месту жительства, во всех остальных случаях процесс оформления занимал 30 дней.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Норма будет распространяться также на паспорта с электронным носителем.

В 2021 году вступил в силу ряд изменений в положение о паспорте в РФ, образце бланка, описании документа. Срок действия паспортов, подлежащих замене при достижении возраста 20 и 45 лет, продлили до 90 дней; такой же срок установлен для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для достигших 14-летнего возраста россиян. Кроме того, изменен сам бланк документа: теперь в нем нет личного кода, стали необязательными отметки о регистрации, расторжении брака, детях, ранее выданных внутренних и имеющихся заграничных паспортах, группе крови, ИНН.

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