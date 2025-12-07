В России сократят список «неженских» профессий
Российские власти намерены продолжить либерализацию перечня профессий, закрытых для женщин, сообщает ТАСС.
Согласно утвержденной правительством «дорожной карте», к концу 2027 года список должен быть сокращен. Основные изменения планируются в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности. Минтруду предстоит актуализировать свой приказ, ограничивающий труд женщин на опасных и вредных производствах.
Подготовка к реформе будет комплексной: до марта 2027 года чиновники, работодатели и профсоюзы определят конкретные профессии-кандидаты на исключение. Параллельно запланированы проверки условий труда и углубленные медицинские исследования, которые оценят риски для здоровья женщин с учетом их анатомо-физиологических особенностей.
Текущая редакция списка от 2021 года включает 100 позиций, недоступных для женщин. Это значительно меньше, чем в предыдущей версии, где запретов было более 450.
Ранее стало известно, что мужчины в России стали чаще искать женскую работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
