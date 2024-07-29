В России сократилось количество детей-сирот
Исполнительный директор благотворительной организации «Детские деревни SOS» Николай Слабжанин заявил, что на сегодняшний день в России числятся около 30 тысяч детей-сирот, а самой частой причиной лишения родительских прав является злоупотребление алкоголем и наркотиками. Об этом он рассказал в интервью онлайн-журналу MaximOnline.ru.
«Детей-сирот у нас в стране много, хотя их стало, конечно, меньше за последние годы. Если раньше в детских учреждениях было более 100 тысяч детей, то сейчас где-то в районе 30 тысяч. Много очень детей, которые находятся в приемных семьях. Больше 40% случаев, когда у нас лишают родителей родительских прав, связано с употреблением алкоголя или каких-то психотропных веществ, но чаще алкоголя, а еще связано с жестоким обращением, когда ребенку в семье не безопасно», - сказал Слабжанин.
Он добавил, что детский дом больше напоминает армию, где рядом только «сослуживцы». В то же время ребенку физиологически нужен тот, кто может дать ему ласку.
«Когда ребенка гладят, он растет, у него даже мозг развивается от поцелуя! Это научно доказано», - добавил благотворитель.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2021 по 2023 годы общее число детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, снизилось на 8,4%. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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