В России сохранят запрет на поставки рыбы из Японии

Россия продолжает отслеживать ситуацию с морской фауной у побережья Японии, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».

СМИ: В здании второго энергоблока АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды

Он подчеркнул, что особенно в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1».

«Японцы воду проверяют, говорят, что все нормально. Мы проверяем рыбу, пока безопасно, но все равно из Японии не берем», - отметил Данкверт.

Ранее МАГАТЭ заявило об утечке 25 тонн воды на АЭС «Фукусима-1», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ФукусимаЗапретПоставкиЯпонияРыба

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