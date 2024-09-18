В России сохранят запрет на поставки рыбы из Японии
18 сентября 202417:10
Россия продолжает отслеживать ситуацию с морской фауной у побережья Японии, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что особенно в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС «Фукусима-1».
«Японцы воду проверяют, говорят, что все нормально. Мы проверяем рыбу, пока безопасно, но все равно из Японии не берем», - отметил Данкверт.
Ранее МАГАТЭ заявило об утечке 25 тонн воды на АЭС «Фукусима-1», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru