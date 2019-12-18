Адвокат назвал нарушением закона «исчезновение» Хорошавина в СИЗО
Бывший сенатор, адвокат рассказал НСН, как экс-губренатор Сахалинской области мог «потеряться» в СИЗО, а также призвал Генпрокуратуру вмешаться в это дело.
Родственники и адвокаты бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет лишения свободы за взятки, заявили, что с сентября не знают о его местонахождении. Позднее адвокат экс-чиновника Евгений Балабас со ссылкой на ФСИН сообщил, что время от времени его этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Хорошавина вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. По словам юриста, его подзащитного нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края. В свою очередь ФСИН Сахалинской области опубликовала сообщение, согласно которому Александр Хорошавин с 17 декабря находится в СИЗО Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости. Туда он был этапирован из Хабаровска.
Родные и адвокат осужденного должны иметь возможность четко знать, где находится их родственник и подзащитный, заявил в эфире НСН бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло.
«То, что адвокат не может связаться со своим подзащитным, — это безобразие и так не должно быть. Родные и адвокат осужденного должны иметь возможность четко знать, где находится их родственник и подзащитный, иметь возможность получать информацию о его состоянии здоровья, условиях содержания. Это принципы гуманности и законности. Если это не было соблюдено, то Генпрокуратура должна в это вмешаться и выяснить, по чьей вине работников ФСИН допущены такие нарушения. Лишение свободы — это лишение определенных прав гражданина по приговору суда, его ограничение, но это не пытка, ни истязание его родных», — напомнил юрист.
Издержки работы ФСИН отмечаются не только в России. При этом Евгений Тарло не сомневается, что условия содержания Хорошавина в колонии приличные.
«По практике могу сказать, что деньги работают и на воле, и в заключении. Думаю, у Хорошавина осталось достаточно средств для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия жизни, в том числе в местах лишения свободы. Люди, обладающие значительными денежными средствами, умудряются получать особые привилегии и в местах лишения свободы. Об этом есть много информации из разных источников. Я думаю об этом, а не о том, что могут быть какие-либо преследования, незаконные действия со стороны ФСИН в отношении него. Хорошавин не является какой-то политической фигурой, он был чиновником. То, что он коррупционер, — доказано в суде и это абсолютно очевидно, поэтому с точки зрения приговора вопросов тоже нет», — добавил Тарло.
Ранее в эфире НСН сенатор Алексей Кондратьев заявил, что дело Хорошавина показывает, что неприкасаемых в России нет и коррупционеры рано или поздно будут наказаны.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Кремле возмутились санкциями США против «Северного потока-2»
- Налоговый маневр для Белоруссии сочли предательством интересов России
- Малышева о проблемах на «Первом канале»: У меня все хорошо!
- Опубликовано видео ночного запуска «Союза-СТ-А» с экватора
- В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками