Адвокат назвал нарушением закона «исчезновение» Хорошавина в СИЗО

Родственники и адвокаты бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет лишения свободы за взятки, заявили, что с сентября не знают о его местонахождении. Позднее адвокат экс-чиновника Евгений Балабас со ссылкой на ФСИН сообщил, что время от времени его этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Хорошавина вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. По словам юриста, его подзащитного нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края. В свою очередь ФСИН Сахалинской области опубликовала сообщение, согласно которому Александр Хорошавин с 17 декабря находится в СИЗО Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости. Туда он был этапирован из Хабаровска.

Родные и адвокат осужденного должны иметь возможность четко знать, где находится их родственник и подзащитный, заявил в эфире НСН бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло.

«То, что адвокат не может связаться со своим подзащитным, — это безобразие и так не должно быть. Родные и адвокат осужденного должны иметь возможность четко знать, где находится их родственник и подзащитный, иметь возможность получать информацию о его состоянии здоровья, условиях содержания. Это принципы гуманности и законности. Если это не было соблюдено, то Генпрокуратура должна в это вмешаться и выяснить, по чьей вине работников ФСИН допущены такие нарушения. Лишение свободы — это лишение определенных прав гражданина по приговору суда, его ограничение, но это не пытка, ни истязание его родных», — напомнил юрист.