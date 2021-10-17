В России собираются запретить остановку транспорта на «островках безопасности»

«Дополнить абзацем следующего содержания: (остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в документе.

Инициаторы предложения считают, что малые архитектурные формы (МАФ) или бетонные блоки, которые размещают для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости, не только могут «ухудшать внешний облик города», но и снижают безопасность дорожного движения. По мнению авторов, МАФы создают наибольшую опасность зимой и в темное время суток.

«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — цитирует проект постановления RT.

Также по предложению правительства планируется ограничить максимальную скорость для автобусов, не снабженных ремнями безопасности, 70-ю км/ч вне населённых пунктов.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как выполнить новое поручение президента по снижению количества ДТП.

«У нас смертность на дорогах находится на довольно высоком уровне относительно стран Европы, но, если говорить про среднемировые показатели, то мы несильно выбиваемся из этих значений. У нас основная проблема, если посмотреть на те факторы, которые приводят к тому, что смертность выше, чем во многих странах, это, конечно, несовершенство дорог, дорожно-транспортной инфраструктуры», - заметил Шкуматов.

