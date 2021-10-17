В России собираются запретить остановку транспорта на «островках безопасности»
По предложению Министерства транспорта и МВД России правительство страны намерено изменить правила дорожного движения и запретить остановку и движение транспортных средств на «островках безопасности». Об этом информирует РИА Новости.
В соответствии с проектом постановления кабмина правила дорожного движения изменятся.
«Дополнить абзацем следующего содержания: (остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в документе.
Инициаторы предложения считают, что малые архитектурные формы (МАФ) или бетонные блоки, которые размещают для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости, не только могут «ухудшать внешний облик города», но и снижают безопасность дорожного движения. По мнению авторов, МАФы создают наибольшую опасность зимой и в темное время суток.
«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — цитирует проект постановления RT.
Также по предложению правительства планируется ограничить максимальную скорость для автобусов, не снабженных ремнями безопасности, 70-ю км/ч вне населённых пунктов.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как выполнить новое поручение президента по снижению количества ДТП.
«У нас смертность на дорогах находится на довольно высоком уровне относительно стран Европы, но, если говорить про среднемировые показатели, то мы несильно выбиваемся из этих значений. У нас основная проблема, если посмотреть на те факторы, которые приводят к тому, что смертность выше, чем во многих странах, это, конечно, несовершенство дорог, дорожно-транспортной инфраструктуры», - заметил Шкуматов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+33 208 / сут.
Умерли
222 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+21 883 / сут.
- В России собираются запретить остановку транспорта на «островках безопасности»
- Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights
- Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
- На Землю вернулся корабль с первым в мире «киноэкипажем»
- Вильфанд рассказал о первом снеге в Европейской России
- Госпитализация Клинтона продлится еще сутки
- В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре
- Космический корабль с «киноэкипажем» расстыковался с МКС
- Власти РФ объявили о запуске счетчика по вакцинации от COVID-19
- В Астрахани после ЧП с детьми следствие организовало проверку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru