В Госдуме определили самое безопасное транспортное средство

Наиболее безопасным транспортным средством на сегодня считается самокат, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, на это указывают данные статистики. Теперь задача властей состоит в том, чтобы обозначить документально правила его использования, отметил парламентарий.

«В российской столице погибает намного больше людей на пешеходных переходах по вине автомобилистов. В 2020 году в авариях с самокатами погибли всего шесть человек. Это по всей стране. А в ДТП с автомобилями – более 16 тысяч человек», - отметил Васильев в эфире «Радио 1».

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По словам депутат, с ростом числа самокатов статистика, безусловно, несколько изменится, но не настолько, чтобы считать их опасным видом транспорта. При этом Васильев признал, что пешеходов, зачастую, раздражают проносящиеся по тротуару самокаты. Однако это вопрос привычки, полагает народный избранник.

По его оценке, уличное движение в значительной степени меняется, и это необходимо урегулировать правилами. Как напомнил Александр Васильев, необходимые изменения в правила дорожного движения были подготовлены Минтрансом уже год назад. Теперь необходимо дождаться одобрения кабинета министров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаПДДсамокат
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