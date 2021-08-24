В Госдуме определили самое безопасное транспортное средство

Наиболее безопасным транспортным средством на сегодня считается самокат, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, на это указывают данные статистики. Теперь задача властей состоит в том, чтобы обозначить документально правила его использования, отметил парламентарий.

«В российской столице погибает намного больше людей на пешеходных переходах по вине автомобилистов. В 2020 году в авариях с самокатами погибли всего шесть человек. Это по всей стране. А в ДТП с автомобилями – более 16 тысяч человек», - отметил Васильев в эфире «Радио 1».