В России сняли аниме про «ЛДПР-тян», которая борется с Байденом

Отмечается, что «ЛДПР-тян» была придумана на волне популярности аниме, идея принадлежит куратору Никите Березину, который по приезду в Липецк увидел большое количество коммунальных аварий.

«А кто виноват в них? Ну и он пошутил, сказал: наверное, Байден вам все улицы перекопал», — указали в региональном отделении партии.

По словам создателей, уже выпущено пять серий, а также есть планы на второй сезон, в котором «ЛДПР-тян» будет бороться с Дональдом Трампом, который станет президентом США 20 января 2025 года.

Ранее Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам с аниме jut. su, AnimeGO, YummyAnime, сообщает RT.

