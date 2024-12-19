В России сняли аниме про «ЛДПР-тян», которая борется с Байденом
В России проявился сериал про «ЛДПР-тян», которая является противником президента США Джо Байдена и борется с его кознями в коммунальной сфере. Как сообщает «Подъём», проект был запущен Липецким отделением партии ЛДПР.
Отмечается, что «ЛДПР-тян» была придумана на волне популярности аниме, идея принадлежит куратору Никите Березину, который по приезду в Липецк увидел большое количество коммунальных аварий.
«А кто виноват в них? Ну и он пошутил, сказал: наверное, Байден вам все улицы перекопал», — указали в региональном отделении партии.
По словам создателей, уже выпущено пять серий, а также есть планы на второй сезон, в котором «ЛДПР-тян» будет бороться с Дональдом Трампом, который станет президентом США 20 января 2025 года.
Ранее Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам с аниме jut. su, AnimeGO, YummyAnime, сообщает RT.
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