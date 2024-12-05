Мизулина назвала причину блокировки в РФ сайтов с аниме
Порталы с аниме были заблокированы в России из-за распространения пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своём Telegram-канале заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
По её словам, сайты не выполнили требование Роскомнадзора об удалении указанных материалов, поэтому попали в список запрещённых.
«Роскомнадзор последовательно борется с распространением ЛГБТ контента на различных ресурсах», - написала она.
Ранее Мизулина заявила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить комика Александра Гудкова, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru