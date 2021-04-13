В Госдуме назвали вбросом сообщения СМИ о скором повышении налогов

Повышение налогов может стать одним из вариантов восстановления экономики России после пандемии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание подчеркивает, что экономика в России замедлилась меньше, чем других странах, однако власти хотят ускорить восстановление на фоне думских выборов, падающих доходов и угроз новых санкций.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что появившуюся в западном СМИ информацию можно расценивать как вброс. Однако в России, по его мнению, уже давно нужно перераспределить социальную нагрузку.

«Это может быть вброс и все, что угодно. Но в обществе есть очень большой запрос на социальную справедливость. Если мы посмотрим, то в последние годы реальные доходы населения не растут. Если мы возьмем богатых людей, то у них все в порядке. Поэтому, я думаю, что если говорить о налогах, то речь идет о перераспределении социальной нагрузки. Участие в бюджете должно быть выше у тех людей, которые зарабатывают огромные средства на нашей стране: на ресурсах и так далее. Поэтому речь может идти о прогрессивной шкале налогообложения. Вот здесь – это в порядке. Это коснется, максимум, 400 тысяч человек, которые имеют сверхдоходы. Поэтому, если мы говорим о росте экономике, основное – это бюджетные вливания и социальная справедливость», - отметил собеседник НСН.

Катасонов еще раз заострил внимание на том, что увеличения налогов для бизнеса и населения быть не может.

«Я еще раз говорю о перераспределении нагрузки в сторону тех людей, которые зарабатывают больше. Напомню, Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год. Я считаю, что можно двинуть дальше: свыше 10 миллионов дохода в год – это 25%, а свыше 100 миллионов годовых – это 35%. Количество людей, которые зарабатывают свыше 100 миллионов в год – это не более 10 тысяч. Это «штучные» люди, мы можем в эту сторону двинуться», - резюмировал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам.