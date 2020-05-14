В России третий день подряд снижается число выявленных случаев COVID-19
За минувшие сутки в России было выявлено 9 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число заразившихся составило 252 245 человек.
Накануне сообщалось о 10 028 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, напоминает RT. 11 мая стало известно о 11 656 инфицированных. Таким образом суточный прирост числа заболевших COVID-19 снижается третий день подряд.
Между тем, по состоянию на 14 мая, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 4 712, ещё 918 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 460 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
За время эпидемии жертвами COVID-19 умерло 2305 человек, выздоровели 53 530. пациентов.
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Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru