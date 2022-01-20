Писатель Быков назвал книги, которые должен прочитать каждый россиянин
Писатель Дмитрий Быков заявил, что каждый гражданин России должен прочитать три книги, которые рассказывают о том, как не допустить раскола внутри общества, сообщает NEWS.ru.
По его словам, это «Капитанская дочка» Александра Пушкина и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, а также «Отблеск костра» Юрия Трифонова, которую писатель считает единственным объективным трудом о Гражданской войне в России.
«Капитанская дочка» тоже книга о гражданской войне, только она называется «крестьянской». И даже «Тихий Дон» — роман о гражданской войне», — пояснил Быков.
Писатель добавил, что раскол внутри общества является самой болезненной проблемой.
Ранее знаменитый участник интеллектуальных игр, эрудит Анатолий Вассерман рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что прочитал в 2021 году несколько сотен книг.
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