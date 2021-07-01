В России смогут моментально выявлять нетрезвых водителей

По его словам, приборы будут поставлены в рамках национального проекта. ГИБДД собирается закупить их, чтобы перенимать опыт других стран, где водителей почти мгновенно проверяют по выдыхаемому воздуху.

Черников напомнил, российские граждане часто погибают по вине нетрезвых водителей. Всего такое аварии составляют треть от общего количества ДТП с погибшими.

Ранее Черников сообщил, что в школы необходимо вернуть уроки вождения, тогда выпускники вместе с аттестатом смогут получать и водительское удостоверение. По его словам, соответствующие занятия нужно проводить во внеклассное время, а начать стоит с кадетских корпусов.

