В России СМИ впервые признали террористической организацией
Издание «Komi Daily» стало первым СМИ в России, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала террористической организацией. Об этом сообщает «Forbes».
В ведомстве назвали это средство массовой информации одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии». Он был признан Верховным судом РФ террористической организацией еще в ноябре 2024 года. По его данным, форум поддерживает теракты и свержение властей РФ, а также участие в боевых действиях на стороне Украины. Однако представители «Komi Daily» отрицают свою связь с ним.
Сайт издания был заблокирован в марте прошлого года в связи с публикацией СМИ материала о «ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
В мае 2024 года редакторов «Komi Daily» оштрафовали по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru