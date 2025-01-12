В России СМИ впервые признали террористической организацией

Сайт издания был заблокирован в марте прошлого года в связи с публикацией СМИ материала о «ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В мае 2024 года редакторов «Komi Daily» оштрафовали по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

