В России сертификат на маткапитал получили 13,9 млн семей

«Когда бы семья не получала материнский капитал, когда она примет решение им распорядиться, он будет в текущем ... увеличенном размере. Важно, что на текущий день уже 13,9 млн семей получили такой сертификат», — указала Баталина.

Такое количество сертификатов выдали с 2007 года, когда в стране появилась мера господдержки.

По словам Баталиной, в 2022 году по сравнению с 2016-м рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей в РФ составил 11,5%. В прошлом году тенденция сохранилась. Как отметила замминистра, сейчас правительство страны работает над поиском новых решений для увеличения рождаемости.

Между тем президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до 2030 года, пишет «Свободная пресса».

