В России могут разрешить тратить материнский капитал на лечение детей
В Госдуму внесли проект закона об использовании материнского капитала для оплаты медицинских услуг и лекарств для детей, сообщают «Ведомости».
Авторы инициативы — главы комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР), по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и другие. Как ожидается, родители смогут использовать средства маткапитала на оплату лечения своего ребенка в частном или государственном медицинском учреждении, а также на покупку лекарственных средств по назначению врача. Перечень препаратов установит кабмин.
Депутаты объясняют необходимость внесения поправок в закон тем, что ребенку может потребоваться срочная дорогостоящая операция, а квоты для бесплатного хирургического вмешательства требуют длительного ожидания. Кроме того, ряд медуслуг невозможно получить бесплатно.
Ранее в Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут разрешить тратить материнский капитал на лечение детей
- Фигуристка Медведева убежала с шоу Бузовой
- Францию призвали выйти из ЕС и НАТО на фоне заявлений о «войне» с Россией
- Разведка Италии: контрнаступление Украины провалилось из-за его ожидаемости и цейтнота
- Шольц заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине
- Байден раскрыл результаты своего медицинского тестирования
- Космонавт Кононенко заявил о готовности справиться с утечкой воздуха на МКС
- Во Франции ответили, какие военные могли бы быть отправлены на Украину
- Верховная рада сообщила о взломе своего сайта
- Белый дом: медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru