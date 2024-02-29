В России могут разрешить тратить материнский капитал на лечение детей

Авторы инициативы — главы комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР), по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и другие. Как ожидается, родители смогут использовать средства маткапитала на оплату лечения своего ребенка в частном или государственном медицинском учреждении, а также на покупку лекарственных средств по назначению врача. Перечень препаратов установит кабмин.

Депутаты объясняют необходимость внесения поправок в закон тем, что ребенку может потребоваться срочная дорогостоящая операция, а квоты для бесплатного хирургического вмешательства требуют длительного ожидания. Кроме того, ряд медуслуг невозможно получить бесплатно.

Ранее в Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

