В России сделано свыше 13,2 млн тестов на коронавирус

Свыше 13,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию уже сделано в Российской Федерации с начала пандемии. При этом под медицинским наблюдением остаются 320 тысяч человек. Такие последние данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как уточняет RT, за последние 24 часа в нашей стране проведено 238 тысяч тестов на COVID-19. В Москве еще 5390 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции и отпущены из клиник домой. Об этом проинформировала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости. В целом в городе выздоровели уже около 110 тысяч человек, уточняет Газета.ру.

Между тем, Челябинская область поставила антирекорд по смертям от COVID-19. По данным на 8 июня, в регионе было официально зарегистрировано 4129 случая инфицирования. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались сразу четыре южноуральца. Таких цифр еще не было с начала пандемии. В целом число жертв COVID-19 в Челябинской достигло 63 человек. За сутки выписаны 100 пациентов.

