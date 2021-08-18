В России самозанятыми стали более 2,7 миллиона человек

С января 2019 года, когда был введен специальный налоговый режим, самозанятые получили доход, превышающий 525 млрд рублей, сформировав более 419 млн чеков, средний счет которого составляет 1 250 рублей.

При этом число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет около 41 тысячи человек.

Регистрация несовершеннолетних в качестве самозанятых даёт возможность попробовать себя в предпринимательстве, что привлекательно для них. Об этом заявила глава аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

