В России самозанятыми стали более 2,7 миллиона человек
Количество зарегистрированных в России самозанятых превысило 2,7 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
С января 2019 года, когда был введен специальный налоговый режим, самозанятые получили доход, превышающий 525 млрд рублей, сформировав более 419 млн чеков, средний счет которого составляет 1 250 рублей.
При этом число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет около 41 тысячи человек.
Регистрация несовершеннолетних в качестве самозанятых даёт возможность попробовать себя в предпринимательстве, что привлекательно для них. Об этом заявила глава аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.
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