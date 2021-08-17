Бизнес-омбудсмен Подмосковья объяснил резкий рост числа самозанятых подростков

Регистрация несовершеннолетних в качестве самозанятых даёт возможность попробовать себя в предпринимательстве, что привлекательно для них. Об этом заявила глава аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. Так она прокомментировала информацию о резком росте числа подростков, работающих на себя.

Чудакова считает положительной тенденцией всё более активное внедрение продвинутых молодых людей, которые владеют новыми технологиями, во все сферы жизни.

«Налог на профессиональный доход, который они платят, – это своего рода школа. Человек, зарегистрированный в приложении «Мой налог», работает в сфере IT, здоровья и красоты, аниматором или фотографом, всегда может в конечном счёте стать бизнесменом. Перечень сфер, которые подпадают под специальный налоговый режим, с каждым годом расширяется», - отметила эксперт в эфире «Радио 1».

По мнению главы аппарата бизнес-омбудсмена, всё большее число несовершеннолетних желают трудиться не только не себя, но и на благо общества. Причём, они уже в достаточной мере подготовлены к тому, чтобы ответственно относиться к работе и уплате налогов.