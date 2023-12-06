Хинштейн: вводить запрет на VPN в России никто не собирается

Вводить запрет на VPN в России никто не собирается, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ЦБ рекомендовали россиянам отключать VPN при оплате счетов через интернет

По его словам, пользоваться или нет этой технологией – личное дело каждого, как и ответственность за последствия.

Хинштейн подчеркнул, что запрещенная информация, активно выявляется и блокируется Роскомнадзором.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что блокироваться будут сервисы VPN, представляющие угрозу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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