Хинштейн: вводить запрет на VPN в России никто не собирается

По его словам, пользоваться или нет этой технологией – личное дело каждого, как и ответственность за последствия.

Хинштейн подчеркнул, что запрещенная информация, активно выявляется и блокируется Роскомнадзором.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что блокироваться будут сервисы VPN, представляющие угрозу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

