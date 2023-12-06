Хинштейн: вводить запрет на VPN в России никто не собирается
6 декабря 202316:04
Вводить запрет на VPN в России никто не собирается, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, пользоваться или нет этой технологией – личное дело каждого, как и ответственность за последствия.
Хинштейн подчеркнул, что запрещенная информация, активно выявляется и блокируется Роскомнадзором.
Ранее в Минцифры РФ заявили, что блокироваться будут сервисы VPN, представляющие угрозу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru