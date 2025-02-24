В России с 2026 года заработает беззаявительный порядок назначения пенсии по старости
Беззаявительный порядок назначения страховой пенсии по старости в России начнет действовать со следующего года. Об этом рассказала эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».
Специалист указала, что сейчас такие пенсии назначаются при наличии заявления. Его необходимо подать на портале госуслуг или лично в Социальном фонде либо МФЦ за месяц до достижения пенсионного возраста. В беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, а также социальные выплаты для детей, чьи родители неизвестны.
Уже с 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости без подачи заявления гражданином.
«Это коснется 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», - подчеркнула Солодовникова.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что в 2025 году социальные пенсии проиндексируют на 15%, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru