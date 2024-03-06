В России с 2025 года может увеличиться маткапитал

По его словам, в случае одобрения инициативы это произойдет с 1 февраля 2025 года. На первого будут выплачивать 756,7 тыс. руб., на второго — 1 млн, а также на третьего. При этом должно быть соблюдено условие, что прежде право на такие меры не возникало.

Как заявил законодатель, материнский капитал — стабильный инструмент стимулирования рождаемости. При этом депутат указал, что за последние два года стоимость жилья заметно выросла.

Ранее депутаты предложили сделать программу маткапитала бессрочной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

