Программу маткапитала продлят до 2030 года

Программу маткапитала, действующую до 2026 года, продлят до 2030 года

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СемьяМаткапитал

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