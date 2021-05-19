В России с 1 сентября начнут выплачивать увеличенные больничные по уходу за детьми

Пособия по уходу за болеющими детьми с 1 сентября будут составлять в России 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

По данным ведомства, выплаты таких пособий по временной нетрудоспособности начнутся 1 сентября и будут затрагивать 1,5 млн родителей ежегодно. При этом речь идет о больничных для ухода за детьми до семи лет включительно.

«Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования», - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется.

Размер пособий по временной нетрудоспособности в России, согласно общему правилу, зависит от трудового стажа. При 8-летнем стаже он составляет 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%, при этом есть ограничения по сумме таких пособий, отмечает ТАСС.

