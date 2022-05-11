Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить

В городе заработали павильоны «Здоровая Москва» Почти 7 тыс. рабочих мест создадут в технопарках Москвы За первый квартал в городе собрали около 340 тысяч тонн вторсырья В летних кафе Москвы разрешили продавать алкоголь 15 мая в центре столицы пройдёт Московский полумарафон