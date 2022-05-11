Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить

Параметры индексации пенсии в России еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос «стоит высоко в повестке» для Владимира Путина, а индексация пока прорабатывается.

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До этого RT сообщил, что правительство представило президенту России предложения о дополнительной индексации пенсий.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что увеличить прожиточный минимум, размер пенсий и зарплат бюджетникам в РФ на сегодняшний день невозможно из-за экономической ситуации.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияИндексацияПенсииДмитрий Песков
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