Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить
Параметры индексации пенсии в России еще предстоит определить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот вопрос «стоит высоко в повестке» для Владимира Путина, а индексация пока прорабатывается.
До этого RT сообщил, что правительство представило президенту России предложения о дополнительной индексации пенсий.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что увеличить прожиточный минимум, размер пенсий и зарплат бюджетникам в РФ на сегодняшний день невозможно из-за экономической ситуации.
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