Российскую водку будут поставлять в Аргентину

По его словам, в южноамериканской стране «водка давно в моде», однако «русской как-то не прослеживается», поэтому аргентинцы пьют в основном французскую или шведскую.

«Два соглашения подписано по экспорту наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнём продавать настоящую русскую водку из России», - заключил Коусиньо.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что негативно на печень воздействуют все виды алкоголя, однако среди них ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, сообщает «Свободная пресса».

