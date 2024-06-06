Российскую водку будут поставлять в Аргентину
Аргентина подписала два соглашения по экспорту российской водки. Как пишет РАИ Новости, об этом заявил председатель совета предпринимателей Аргентина - Россия Пабло Коусиньо
По его словам, в южноамериканской стране «водка давно в моде», однако «русской как-то не прослеживается», поэтому аргентинцы пьют в основном французскую или шведскую.
«Два соглашения подписано по экспорту наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнём продавать настоящую русскую водку из России», - заключил Коусиньо.
Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил, что негативно на печень воздействуют все виды алкоголя, однако среди них ром можно назвать самым безопасным крепким алкогольным напитком, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru