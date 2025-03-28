В России резко вырос спрос на мясные консервы

В частности, за период с марта прошлого года по февраль 2025-го натуральные продажи такой продукции выросли на 18,5%, а денежные — на 25%. Отмечается, что вместе с ростом спроса на 6,55% выросла стоимость консервов.

Также аналитики указали, что россияне стали чаще покупатье премиальную продукцию, в том числе консервы из индейки, баранины и утки.

Что касается рыбных консервов, то спрос на них упал на 4,8% в натуральном выражении.

Ранее представитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что в мясных и рыбных консервах, а также в соках и колбасах, часто встречаются манипуляции с составом, сообщает 360.ru.

