В России резко вырос спрос на мясные консервы
Резкий рост продаж мясных консервов зафиксирован в России. Об этом со ссылкой на данные компании Nielsen пишет «Коммерсант».
В частности, за период с марта прошлого года по февраль 2025-го натуральные продажи такой продукции выросли на 18,5%, а денежные — на 25%. Отмечается, что вместе с ростом спроса на 6,55% выросла стоимость консервов.
Также аналитики указали, что россияне стали чаще покупатье премиальную продукцию, в том числе консервы из индейки, баранины и утки.
Что касается рыбных консервов, то спрос на них упал на 4,8% в натуральном выражении.
Ранее представитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявил, что в мясных и рыбных консервах, а также в соках и колбасах, часто встречаются манипуляции с составом, сообщает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска освободили Гоголевку в Курской области
- «Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении
- Эрдоган по телефону поговорил с Путиным
- Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
- Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ
- Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым
- АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
- ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
- Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
- В России резко вырос спрос на мясные консервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru