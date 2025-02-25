Экономист допустил, что рыбные консервы подорожают до 25% в 2025 году

По ее словам, рост цен объясняется подорожанием сырья, колебанием курса валют и повышением закупочных цен на консервные банки

«Вылов лосося оказался худшим за последние два десятилетия. Объем добычи по сравнению с 2023 годом упал на 61% — до 235 500 т. Кроме того, повсюду в мире сокращается добыча трески», — пояснила Кобец в беседе с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что производители увеличили и расходы на рабочую силу выросли на 30-60%.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев сообщил «Радиоточке НСН», что в России распространена практика подмены в консервах одной рыбы на другую, однако таких случаев становится все меньше.

