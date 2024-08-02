Производство духов и одеколонов в России в первой половине 2024 года достигло рекорда

Как следует из статистики,в первом полугодии 2024 года в России произвели 51,6 миллиона флаконов парфюмерной продукции. Наибольший объем производства пришелся на туалетную воду (20,9 миллиона упаковок), что 2,5% больше, чем годом ранее. На 30,7%, до 5,1 миллиона флаконов, вырос объем выпуска одеколонов и душистой воды. Также в 2,5 раза, до 12,4 миллиона упаковок, увеличили выпуск духов.

При этом в статистике отмечается, что импорт парфюмерии за аналогичный период сократился на 10,6%, до 26,9 миллиона флаконов. Данные не учитывают трансграничную интернет-торговлю, то есть покупку парфюмерии на зарубежных сайтах.

Как напоминает издание, с начала спецоперации российский рынок покинули ряд зарубежных компаний, поставлявшие парфюмерную продукцию.

Ранее сообщалось, что Росалкогольтабакконтроль предложил обязать производителей парфюмерно-косметической продукции вносить данные о процентном содержании спирта в товарах, а также о локации производства, в систему маркировки «Честный знак», передает «Радиоточка НСН».

