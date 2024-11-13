В России резко увеличилось число разводов в 2024 году

Согласно статистике российских ЗАГСов за первую половину года, на 360 тысяч браков приходится 318 тысяч разводов. Так, в 2024 году распадаются восемь браков из 10. В предыдущие годы распадались 60-70% браков. По данным издания Forbes, Россия занимает третье место среди всех стран по частоте разводов. На 1000 человек в России - 3,9 развода в год. Больше – только у Казахстана (4,6) и Мальдив (5,52).

По словам демографа Владимира Тимакова, это связано с пропагандой ранних браков и растущим числом фиктивных свадеб. Эксперты также отмечают общее снижение популярности браков во всём мире из-за снижающейся зависимости мужчины и женщины друг от друга в материальном плане.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание после трех лет брака с гражданином России, напоминает RT.

