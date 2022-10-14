В России резко сократились продажи «Феназепама»
Предложение наиболее популярного успокоительного препарата «Феназепам» в российских аптеках резко сократилось. Об этом пишет РБК.
По данным агрегатора «Мегаптека», по состоянию не 13 октября препарат не продавался ни в одной из 25 тысяч аптечных точек в 78 регионах. Ресурс указывает, что коммерческие аптеки массово отказываются от продажи «Феназепама».
По информации московского справочного сервиса Aptekamos.ru, препарат в дозировке 1 мг есть в продаже только в двух аптеках столицы. При этом в одной из точек стоимость лекарства стала в пять раз выше, чем средняя розничная цена в прошлом году: 1600 рублей за упаковку вместо 300, пишет Ura.ru.
Как отмечается в реестре Росздравнадзора, основной производитель «Феназепама», компания «Валента Фармацевтика»за девять месяцев 2022 года ввел в обращение лишь 25 серий препарата в таблетках. Год назад в обращение поступили 95 серий лекарства.
Производитель объясняет сокращение предложения снижением розничных продаж препарата в 40 раз. Компания связывает это с совокупностью новых правил обращения «Феназепама», действующих с марта 2021 года, пишет RT. Из-за введения новых норм возможность продавать препарат, который реализовывали в 40 тысячах аптек, сохранили только 1,2 тысячи точек.
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