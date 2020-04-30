В России рекордный рост числа заражённых COVID-19 за сутки
В России отмечена рекордная прибавка случаев инфицирования коронавирусом за сутки. На сегодняшнее утро прирост составил 7 099 человек во всех 85 регионах страны. Такого роста не отмечалось еще ни разу с начала эпидемии. Всего в стране зафиксировано 106 498 инфицированных, информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего заражений за последние сутки выявлено в российской столице – прирост составил 3093 случая, на втором месте идёт Московская область (+793), на третьем - Санкт-Петербург (+336).
За все время излечились от коронавируса 11 619 пациентов (+101 за сутки), умерли 1 073 человека (+1 333 за сутки).
Между тем, специалисты предупреждают, что неправильная процедура искусственной вентиляции легких и халатность медиков могут привести к серьезным повреждениям легких и травмам дыхательных путей у больных коронавирусом, отмечает Ura.ru.
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Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru