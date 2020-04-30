В России рекордный рост числа заражённых COVID-19 за сутки

В России отмечена рекордная прибавка случаев инфицирования коронавирусом за сутки. На сегодняшнее утро прирост составил 7 099 человек во всех 85 регионах страны. Такого роста не отмечалось еще ни разу с начала эпидемии. Всего в стране зафиксировано 106 498 инфицированных, информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заражений за последние сутки выявлено в российской столице – прирост составил 3093 случая, на втором месте идёт Московская область (+793), на третьем - Санкт-Петербург (+336).

За все время излечились от коронавируса 11 619 пациентов (+101 за сутки), умерли 1 073 человека (+1 333 за сутки).

Между тем, специалисты предупреждают, что неправильная процедура искусственной вентиляции легких и халатность медиков могут привести к серьезным повреждениям легких и травмам дыхательных путей у больных коронавирусом, отмечает Ura.ru.

