В России развернуто 278,5 тыс коек для больных коронавирусом
В России развернуто 278,5 тысячи коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%, приводит РИА Новости слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
В России за последние сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 456 пациентов. Вылечились и были выписаны 18 850 человек. Больше всего прирост заразившихся в Москве — 7279 человек, в Санкт-Петербурге - 3741.
Накануне сообщалось о выявленных 29 039 случаях заражения новой инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии.
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2,5 млн+28 142 / сут.
Умерли
43 597+456 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+18 850 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru