В России развернуто 278,5 тыс коек для больных коронавирусом

В России развернуто 278,5 тысячи коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%, приводит РИА Новости слова главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В России за последние сутки выявлено 28 142 новых заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались 456 пациентов. Вылечились и были выписаны 18 850 человек. Больше всего прирост заразившихся в Москве — 7279 человек, в Санкт-Петербурге - 3741.

Накануне сообщалось о выявленных 29 039 случаях заражения новой инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии.

