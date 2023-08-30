В России разрешили увольнять выпившего на рабочем месте сотрудника

В России Верховный суд разрешил без медицинского освидетельствования увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости.

Работодатель может подтвердить состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника не только основываясь на результатах медицинской проверки, но и «иными представленными суду доказательствами», заявили в суде. Отмечается, что работникам запрещается появляться нетрезвыми не только на своём рабочем месте, но и на всей территории организации-работодателя.

Поводом для такого решения стало дело слесаря-сборщика двигателей предприятия «Красный Октябрь» в Санкт-Петербурге.

Он лишился должности за то, что пришёл на работу пьяным. Сотрудник был с таким решением работодателя не согласен и обратился в суд.

