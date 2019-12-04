В России разрешили продажу ювелирных украшений онлайн

Уточняется, что продажа ювелирных украшений онлайн будет возможна только при наличии обязательной сертификации драгоценных камней. Также потребуется нанесение пробирного клейма на каждое изделие из драгоценного металла.

Ранее напротив запретить продажу онлайн было предложено спиртосодержащие лекарственные препараты. с предложением выступила «Единая Россия». Соответствующие поправки к законопроекту о продаже в сети лекарств уже подготовлены, пишет пресс-служба партии. Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что пока Минздрав РФ ни подготовит списки подобных лекарств, рассмотрение данных поправок преждевременно. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

