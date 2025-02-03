В России разрешили оформлять ДТП через мобильные приложения страховщиков

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, автовладельцы смогут составлять извещение о ДТП без вызова дорожных инспекторов и заполнения бумажных бланков не только через мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».

В перечень платформ для оформления таких сообщений были включены интернет-ресурсы страховых компаний, а также информационные системы профессионального объединения страховщиков.

Ранее правительство РФ поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».