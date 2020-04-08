В России разрешили досрочно завершить учебный год для 1-8 классов

Министерство просвещения РФ разрешило регионам самостоятельно изменить календарный график обучения в школах или завершить учебный год для 1-8 классов досрочно. Предполагается, что во втором случае будут учитываться результаты всероссийских проверочных работ, проведённых в дистанционном формате, передает ТАСС.

При необходимости школы смогут переносить часть общеобразовательной программы на следующий учебный год.

Вместе с тем, министерство поручило провести ОГЭ очно для девятиклассников и продолжать готовить выпускников к ЕГЭ, сообщает Ura.ru.

Ранее стал известен предварительный график проведения ЕГЭ, основная часть которого в этом году должна стартовать 8 июня.

