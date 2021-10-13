В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно

Российские медики смогут в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) ставить диагнозы пациентам без очной консультации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на подготовленный министерством экономического развития РФ проект постановления правительства.

В ведомстве подтвердили подлинность проекта, в ближайшее время он будет представлен на общественное обсуждение.

В эксперименте примут участие клиники «Медси» и «Ниармедик», сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом». Новый ЭПР будет действовать по всей России в течение трех лет. К эксперименту по использованию телемедицины для постановки диагнозов могут подключиться другие участники рынка, которые соответствуют условиям.

При этом дистанционный способ диагностики нельзя будет применять в случае социально значимых и представляющих опасность для окружающих заболеваний, для предрейсовых медосмотров, а также осмотров для выявления противопоказаний к работам.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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