В России разработают условия для дистанционной продажи пиротехники
Некоторые виды пиротехники начнут продавать дистанционно. Специальные условия для этого разработают МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами, передает ТАСС на ссылкой на пресс-службу ведомства.
«МЧС России совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором и Минцифры России прорабатывается вопрос установления специальных условий для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий», – подтвердили в ведомстве.
В соответствии с законодательством, продавать пиротехнику детям в возрасте до 16 лет, в том числе дистанционно, через интернет-магазины, запрещено.
В ведомстве заявили, что в организации, нарушающие законы, направляют предостережения. Также напомнили, что административный штраф для предпринимателей, ведущих работу без образования юридического лица составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.
Ранее РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве посоветовало обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению. По словам спасателей, упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru