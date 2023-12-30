В России разработают условия для дистанционной продажи пиротехники

«МЧС России совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзором и Минцифры России прорабатывается вопрос установления специальных условий для дистанционной продажи отдельных видов пиротехнических изделий», – подтвердили в ведомстве.

В соответствии с законодательством, продавать пиротехнику детям в возрасте до 16 лет, в том числе дистанционно, через интернет-магазины, запрещено.

В ведомстве заявили, что в организации, нарушающие законы, направляют предостережения. Также напомнили, что административный штраф для предпринимателей, ведущих работу без образования юридического лица составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Москве посоветовало обращать внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению. По словам спасателей, упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».