В России разработают ГОСТ на шаурму

Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров начали работу над новым национальным стандартом для шаурмы (шавермы). Об этом пишут Известия со ссылкой на Российскую систему качества.

Как отметили в организации, в РФ нет единых технологических регламентов с требованиями к изготовлению полуфабрикатов для шаурмы из мяса птицы или к готовой продукции. В Роскачестве подчеркнули, что разработка стандарта необходима в связи с рисками массовых отравлений потребителей и из-за общей санитарно-эпидемиологической обстановки в общепите.

Как ожидается, новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства: от начала ее изготовления до транспортировки и продажи. При разработке требований эксперты учтут действующие межнациональные технические регламенты, СанПиН, практические наработки.

Ранее гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Алексей Боярко призвал не покупать уличную еду, в том числе шаурму, в передвижных точках и временных кафе. Эксперт подчеркнул, что подобные перекусы могут стать причиной заражения токсикоинфекциями.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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