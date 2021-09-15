В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах
В России создали тест-систему, которая распознает вирус Нипах. Она есть в арсенале врачей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора, главный санврач Анна Попова.
По ее словам, теперь доктора могут различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае обнаружения пациента с такими симптомами, передает «ТАСС».
Впервые вирус Нипах обнаружили в 1998 году в Малайзии. С того времени вспышки болезни иногда встречаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга, а также тяжёлые респираторные заболевания.
Ранее сообщалось, что в России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах. В ГНЦ «Вектор» рассказали, что обычно этот вирус обнаруживается у летучих мышей и лисиц, а человеку передаётся, как правило, посредством фруктов, на которых оказалась слюна заражённого животного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru