В России разработали тест-систему для выявления вируса Нипах

В России создали тест-систему, которая распознает вирус Нипах. Она есть в арсенале врачей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора, главный санврач Анна Попова.

По ее словам, теперь доктора могут различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае обнаружения пациента с такими симптомами, передает «ТАСС».

Впервые вирус Нипах обнаружили в 1998 году в Малайзии. С того времени вспышки болезни иногда встречаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга, а также тяжёлые респираторные заболевания.

Ранее сообщалось, что в России не регистрировались случаи заражения вирусом Нипах. В ГНЦ «Вектор» рассказали, что обычно этот вирус обнаруживается у летучих мышей и лисиц, а человеку передаётся, как правило, посредством фруктов, на которых оказалась слюна заражённого животного.



