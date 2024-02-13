В России разработали прототип живой вакцины против сезонного гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомством был разработан прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа, сообщает РИА Новости.

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По её словам, препарат назвали «ВекторВакКвадри», его доклинические исследования начнутся уже в 2024 году.

«Мы работаем над живой культуральной вакциной... этот подход применен впервые в мире», - указала Попова.,

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом в конце февраля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаГриппВакцина

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