В России разработали прототип живой вакцины против сезонного гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомством был разработан прототип живой культуральной вакцины против сезонного гриппа, сообщает РИА Новости.
По её словам, препарат назвали «ВекторВакКвадри», его доклинические исследования начнутся уже в 2024 году.
«Мы работаем над живой культуральной вакциной... этот подход применен впервые в мире», - указала Попова.,
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом в конце февраля, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru