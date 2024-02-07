Онищенко: COVID-19 выдохся
7 февраля 202412:46
Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день контролируется, сама болезнь «выдохлась». Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.
«COVID-19 выдохся. Омикрон уже два года циркулирует, чуть-чуть меняется, но это не значит, что не может появиться другой коронавирус», - сказал Онищенко.
Он также добавил, что ситуация в мире также не вызывает никакого беспокойства, и никаких новых штаммов на сегодняшний день нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru