Онищенко: COVID-19 выдохся

Ситуация с коронавирусом в России на сегодняшний день контролируется, сама болезнь «выдохлась». Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, его слова приводит РИА Новости.

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
«COVID-19 выдохся. Омикрон уже два года циркулирует, чуть-чуть меняется, но это не значит, что не может появиться другой коронавирус», - сказал Онищенко.

Он также добавил, что ситуация в мире также не вызывает никакого беспокойства, и никаких новых штаммов на сегодняшний день нет.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусБолезньГеннадий Онищенко

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