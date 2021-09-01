В Госдуме предложили включить в ПДД регулирование самокатов
Включить использование самокатов в правила дорожного движения предлагает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, затем следует посмотреть, насколько эффективно будет работать такое регулирование.
При этом, как заявил парламентарий «Интерфаксу», с его точки зрения, нет необходимости вносить поправки в законы в этом плане. Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев отмечал, что нижняя пала парламента собирается изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять закон.
В июне министерство внутренних дел заявило о значительном росте ДТП с участием электросамокатов. Число таких аварий подскочило почти в два раза с начала года. До сих пор правовой статус самокатов и других средств индивидуальной мобильности в России не определён.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru